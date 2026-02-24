Beim Wenden auf der Stadtseeallee in Stendal ist ein betrunkener Autofahrer gegen ein Verkehrsschild gekracht.

Mit fast 2 Promille hinterm Steuer! Autofahrer kracht in Stendal gegen Verkehrsschild

Ein betrunkener Autofahrer ist in Stendal gegen ein Verkehrsschild gekracht.

Stendal. – Ein absolut fahruntauglicher 40-Jähriger ist am Montagnachmittag in der Stadtseeallee in Stendal gegen ein Verkehrsschild gefahren, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge wollte er seinen Pkw wenden und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen sei er gegen ein Verkehrsschild gefahren.

Unfall in Stendal: Fahrer hat knapp zwei Promille

Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme habe einen Wert von 1,95 Promille ergeben. Die Weiterfahrt wurde dem 40-Jährigen untersagt. Zudem seien Führerschein und Autoschlüssel sichergestellt worden.

Zum Vergleich: Ab 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntauglich. Bei einem Wert über 3,5 Promille besteht Lebensgefahr. Ab einem Blutalkoholwert von 4 Promille drohen dem Betroffenen Atemstillstand, Koma und Tod.