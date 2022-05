Windböe drückt Sattelzug bei Lüderitz von der Fahrbahn der B189

Lüderitz (vs) - Ein tschechischer Sattelzug hat am Donnerstag (21. Oktober) die B189 in Richtung Stendal befahren. Zwischen der Brunkauer Kreuzung und Lüderitz wurde das Fahrzeug des 54-jährigen Fahrers von einer starken Windböe erfasst. Der Auflieger wurde dadurch von der Fahrbahn gedrückt, kippte aber nicht um.