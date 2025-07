Nachdem sich der Termin für den Einschub der Behelfsbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg verzögert hatte, herrscht nun Klarheit: Der Termin für den Einschub steht fest.

Termin für Einschub der ersten Behelfsbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg steht fest

Am Dienstag, 8. Juli, montierten Bauarbeiter bereits die Vorrichtungen für den anstehenden Einschub der Behelfsbrücken am Damaschkeplatz. Inzwischen steht fest, wann dieser stattfinden soll.

Magdeburg - Eigentlich sollte der Einschub der ersten Behelfsbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg am 9. Juli stattfinden.