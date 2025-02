Windrad steht bei Fischbeck in Flammen

Neben dem Weg zum Schießstand nahe Kabelitz stand gestern dieses Windrad in Flammen.

Fischbeck. - Im Fischbecker Windpark stand am Mittwoch, 26. Februar, gegen 6.30 Uhr eine Anlage in Flammen. Alarmiert wurden neben Fischbeck und Kabelitz auch die Wehren aus Schönhausen und Wust sowie die Drehleiter aus Jerichow, doch fuhren letztendlich nur Fischbeck und Kabelitz den Einsatzort an. Das brennende Windrad stand neben dem Weg, der zum Kabelitzer Schießstand führt.