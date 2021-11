Zeugen gesucht: Unbekannter Fahrer flüchtet nach Kollision in Osterburg

In der Nähe von Osterburg kam es Montagnacht (22. November) zu einem Unfall. Einer der beteiligten Fahrer beging Fahrerflucht.

Osterburg (vs) - Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht ist es in der Montagnacht (22. November) auf der B189 gekommen.

Ein 29 Jahre alter VW-Fahrer fuhr in Richtung Osterburg. Auf Höhe der Ortschaft Polkern kam ihm in einer Linkskurve ein anderes Fahrzeug entgegen. Dieses fuhr teilweise auf der Gegenfahrbahn. Dabei kam es schließlich zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge am jeweils linken Außenspiegel.

Laut dem Polizeibericht hielt der Fahrer des am Unfall beteiligten Wagens nicht an und setzte seine Fahrt unerkannt fort. Es entstand ein Sachschaden.