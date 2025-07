Förderstedt. - O’zapft is! Der Startschuss für den Batteriespeicher Förderstedt erfolgt am heutigen Montag. Mit der Anlage zwischen Staßfurts Zentrum und der Achse aus Atzendorf, Glöthe und Brumby verspricht das deutsch-norwegische Unternehmen Ecostor mit Sitz in Kirchheim bei München die Versorgungssicherheit für rund 500.000 Haushalte. Als ein Baustein der Netzstabilisierung. Als ein Muss, um den Markt erneuerbarer Energien zu sichern. Als eben der Speicher, an dem es diesen seit jeher mangelt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.