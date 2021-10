Zwei Automaten am Bahnhof in Tangerhütte zerstört: 50.000 Euro Schaden

Zu dieser Tat sucht die Polizei mögliche Zeugen. Am Bahnhof in Tangerhütte sorgten bisher unbekannte Täter für große Zerstörungen an zwei Fahrkartenautomaten.

Die Polizei ermittelt nach der Zerstörung zweier Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Tangerhütte.

Tangerhütte (vs) - Ein Schaden von mindestens rund 50.000 Euro ist an zwei Fahrkartenautomaten am Bahnhof Tangerhütte entstanden. Die Geräte sind von unbekannten Tätern gewaltsam zerstört und geöffnet worden. Wie viel Bargeld fehlt, ist noch unklar.

Festgestellt wurde das Ganze bereits am frühen Freitagmorgen von einem Lokführer. Die Polizei veröffentlichte allerdings erst in ihrem Bericht am Mittwoch (27. Oktober) einen Zeugenaufruf. Außerdem gab sie bekannt, dass ein Anwohner am besagten Tag gegen 3.15 Uhr zwei laute, aufeinanderfolgende Geräusche wahrgenommen hatte. Die Frage ist, ob dieses Knallen auch von anderen Zeugen gehört wurde. Wer Hinweise zur Tat, welcher Art auch immer, geben kann, wird gebeten, sich im Revier Stendal unter 03931/68 50 zu melden.