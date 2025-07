Musik, Humor und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 11. Juli 2025, bereichert.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Veranstaltungen und Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 11.7.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Carmina Burana 2025 auf der Seebühne Magdeburg mit Chor und Philharmonie

Am Freitag, dem 11. Juli 2025, beginnt um 20 Uhr auf der Seebühne Magdeburg eine Aufführung des Musikwerks "Carmina Burana" von Carl Orff. Die konzertante Umsetzung wird vom Orchester der Nordböhmischen Philharmonie Teplice und dem National Chor Prags unter der Leitung von Norbert Baxa gestaltet.

Der Abend beginnt mit einer Verdi-Gala, bei der musikalische Auszüge aus den Opern "Nabucco", "Rigoletto" und "Aida" dargeboten werden. Orchester, Chor und Solisten leiten damit in die Atmosphäre des anschließenden Hauptprogramms über. Die "Carmina Burana" ist in drei Teile gegliedert: "Uf dem Anger", "In Taberna" und "Cours d’amour". Inhaltlich kreisen die Kompositionen um Themen wie Wandel, Lebenslust, Spiritualität und Vergänglichkeit. Der Abschluss erfolgt mit dem Huldigungschor auf die Schicksalsgöttin.

Die Grundlage für das Werk bilden Texte aus einer mittelalterlichen Lied- und Gedichtsammlung, die um 1300 entstand. Carl Orff vertonte im Jahr 1937 eine Auswahl dieser Texte und entwickelte daraus ein musikalisches Werk, das rhythmisch klar strukturiert ist und durch seine eindringliche Ausdruckskraft große Verbreitung fand.

Cathrin Pfeifer's Trezoulé im Volksbad Buckau Magdeburg

Im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 ist am Freitag, dem 11. Juli 2025, ab 20 Uhr das Trio Trezoulé um die Berliner Akkordeonistin Cathrin Pfeifer zu erleben. Das Ensemble bringt eine Klangsprache auf die Bühne, in der Jazz, Weltmusik und folkloristisch inspirierte Strukturen miteinander verbunden sind.

Im Mittelpunkt steht das Akkordeon, das nicht nur als Melodie- und Harmonieinstrument, sondern auch als rhythmisches Element genutzt wird. Ergänzt durch Slide-Gitarre und komplexe Schlagzeug-Grooves entsteht eine musikalische Konstruktion, die Elemente unterschiedlicher Stile vereint. Die Kompositionen des Trios greifen rhythmisch anspruchsvolle Passagen auf und wechseln zwischen verschiedenen Einflüssen. Der musikalische Verlauf führt unter anderem über tangoartige Walzermotive, Blues-Strukturen mit afrikanischem Bezug und reduzierte, repetitive Klangmuster.

Cathrin Pfeifer hat mit Musikerinnen und Musikern aus Brasilien, Argentinien, Marokko und Hongkong zusammengearbeitet. Die Erfahrungen aus diesen Kooperationen spiegeln sich in ihren Stücken wider, ohne in konkrete stilistische Kategorien eingeordnet zu werden. Ihr Umgang mit dem Akkordeon erweitert das Instrument um perkussive Techniken wie Klopfen, Trommeln oder Singen, wodurch zusätzliche Ausdrucksmöglichkeiten entstehen.

„Zwölf vor 5“ im Technikmuseum Magdeburg mit Hengstmanns und Freunden

Im Technikmuseum Magdeburg wird dieser Tage das Sommertheater des Hengstmann-Kabaretts gezeigt. Der Titel der Sommerinszenierung lautet „Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“. Die Produktion ist der dritte Teil eines Theaterzyklus rund um die Figur Franz Branntwein. Nach den vorherigen Inszenierungen „Die BranntweinSaga – Eine alte Hoffnung“ und „Magdeburg schlägt zurück – der Saga zwoter Teil“ endet die Reihe im Jahr 2025.

Inhaltlich bewegt sich die Geschichte zwischen verschiedenen Ebenen der Realität, wobei aktuelle gesellschaftliche und politische Zustände in satirischer Weise verarbeitet werden. Mit dabei sind bei der neuen Inszenierung des Hengstmann-Kabaretts unter anderem Mazze, Malte und weitere wiederkehrende Figuren der vorherigen Stücke. Franz Branntwein steht erneut im Mittelpunkt des Geschehens. In der Rolle eines grantelnden Protagonisten durchquert er alternative Realitäten, die geprägt sind von Widersprüchen und Übertreibungen einer überzeichneten Gegenwart.

Ziel der Inszenierung ist es nicht, Lösungen anzubieten, sondern Denkprozesse anzustoßen, wobei das Spiel mit Absurditäten eine zentrale Rolle einnimmt. Das Autorenteam besteht aus Heiko Herfurth sowie Sebastian und Tobias Hengstmann. Der Abschluss des Branntwein-Zyklus verbindet satirisches Theater mit einem kritischen Blick auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen.

Vorstellungen finden im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 jeweils um 20 Uhr vom 2. bis 5., am 8., 9., 11. sowie vom 15. bis 19. Juli statt. Zusätzlich gibt es eine Aufführung am 6. Juli um 17 Uhr. Weitere Termine waren zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft.

Mondscheinflanieren mit Gräfin Gröschnèr und Frank über den Fürstenwall in Magdeburg

Eine abendliche Führung über den Fürstenwall in Magdeburg vereint historische Informationen, szenische Elemente und kulinarische Akzente. Am Freitag, dem 11. Juli 2025, beginnt die Veranstaltung um 19 Uhr. Treffpunkt ist am Gouvernementsberg in Höhe der Brücke am Schleinufer.

Gräfin Gröschnèr und Frank, Hauptmann a.D., begleiten durch die erste deutsche Bürgerpromenade, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts unter dem Einfluss des „Alten Dessauers“ angelegt wurde. Die Führung verläuft im Schein von Kerzen entlang historischer Wege, wobei die Route durch, unter und hinter symbolische Orte im Zusammenhang mit dem Kornfeld führt. In die Ausarbeitung sind szenische Abschnitte eingebunden, die das historische Umfeld durch Figuren aus vergangenen Zeiten veranschaulichen.

Während der Führung werden kulinarische Überraschungen gereicht. Die Teilnahme ist für Personen unter 12 Jahren nicht vorgesehen. Ermäßigungen auf den Ticketpreis sind nicht verfügbar. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten sind telefonisch unter 0391-602809 oder online unter www.feuerwachemd.de erhältlich.

2. Büchertauschparty im Literaturhaus Magdeburg – Urlaubslektüre im Tauschformat

Im Literaturhaus Magdeburg findet am Freitag, dem 11. Juli 2025, ab 17 Uhr die zweite Büchertauschparty unter dem Motto „Edition Urlaubslektüre“ statt. Der Eintritt ist frei. Veranstaltungsort ist das Haus in der Thiemstraße 7.

Im Rahmen der Veranstaltung können gelesene oder ungelesene Bücher mitgebracht und gegen andere Exemplare getauscht werden. Ziel ist es, literarische Vielfalt zugänglich zu machen und Anregungen für die nächste Lektüre zu schaffen. Die Aktion richtet sich an Personen, die ohne zusätzliche Käufe neue Bücher entdecken möchten und dabei auf einen nachhaltigen Austausch setzen.

Der Charakter der Veranstaltung ist offen gestaltet, es gibt keine Vorgaben zur Art oder zum Umfang der mitgebrachten Bücher. Die Teilnahme bietet die Möglichkeit, eigene Bestände zu reduzieren und gleichzeitig neue Titel kennenzulernen. Der Austausch findet direkt vor Ort und unter den Teilnehmenden statt. Das Angebot richtet sich an alle, die sich für Literatur interessieren und neue Impulse für die eigene Leseliste suchen.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Die großen Museen in Magdeburg haben auch am Karfreitag geöffnet. So auch das Technikmuseum.

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Die Dreigroschenoper" um 20.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 und für das Musical "The Addams Family" um 21 Uhr auf dem Domplatz. Auch für "König Kolossal" um 10.30 Uhr im Puppentheater gab es keine Karten mehr.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.