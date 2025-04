Die Feuerwehr ist am Mittwochabend, 9. April, in Uchtspringe bei Stendal über mehrere Stunden im Einsatz. Was laut Polizei zum Wohnungsbrand geführt hat.

Uchtspringe - Zu einem Wohnungsbrand sind die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Uchtetal, Vinzelberg und Volgfelde am Mittwochabend um 19.23 Uhr alarmiert worden. Sie rückten zu einem Mehrfamilienhaus in die Straße Am Schäferwald in Uchtspringe aus.