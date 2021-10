Streit in Sangerhausen endet mit Klappmesser und Schnittverletzungen

Sangerhausen/ DUR/ lb - Ein 42-Jähriger und ein 22-Jähriger gerieten am Sonntagabend an einer Tankstelle in der Erfurter Straße in Sangerhausen gegen 21 Uhr in einen hitzigen Streit.

Während der Auseinandersetzung zückte der 22-Jähriger ein Klappmesser sowie einen pistolenähnlichen Gegenstand und bedrohten den 42-Jährigen - dieser erlitt zwei Schnittverletzungen an der Hand.

Der Täter konnte zwar flüchten, ist den Beamten allerdings nicht unbekannt. Die Suche verlief bisher negativ.