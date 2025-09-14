Ein Mann ist am Samstag von einem 18-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz mit einem Messer bedroht worden. Der Täter versuchte zu flüchten, als die Polizei eintraf.

Gerbstedt. - Bei einer Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Gerbstedt (Mansfeld-Südharz) ist ein Mann von einem 18-Jährigen mit einem Messer bedroht worden, so die Polizei. Zuvor sei der Jugendliche wiederholt mit Passanten aneinandergeraten.

Am Samstagabend sei demnach ein 33-Jähriger dazwischen gegangen und habe auf den Jüngeren eingeschlagen. Dieser zog daraufhin nach Angaben der Polizei ein Messer und bedrohte seinen Kontrahenten.

Als die Beamten eintrafen, sei der 18-Jährige zunächst geflüchtet, konnte aber kurz darauf gestellt werden. Das Messer hatte er nicht mehr bei sich, wie die Polizei mitteilt.

Es sei in Tatortnähe gefunden und sichergestellt worden. Der junge Mann erlitt Gesichtsverletzungen, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab.