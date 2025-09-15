Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife verhinderte vermutlich Schlimmeres. Das Tatmotiv wirft noch Fragen auf: Der Verdächtige und das Opfer kannten sich nicht.

Wilhelmshaven - Mit einem Messer soll ein Mann eine Frau in Wilhelmshaven angegriffen haben. Eine passierende Polizeistreife bemerkte den Angriff am Samstagabend und schritt ein, wie die Beamten berichten. Die 42 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt, der 33-Jährige in Untersuchungshaft genommen. Beide kannten sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht; die Hintergründe der Tat sind bisher unklar.

Den Angaben nach waren die Polizisten auf die Frau aufmerksam geworden, die vor dem Mann flüchtete. Noch vor dem Einschreiten der Beamten habe der Verdächtige die Frau zu Boden gebracht und mit einem Messer Stichbewegungen in Richtung ihres Oberkörpers ausgeführt. Als die Polizisten hinzukamen, warf der Mann das Messer weg und ließ sich widerstandslos festnehmen, wie es hieß.

Das Einschreiten der Beamten habe lebensbedrohliche Verletzungen verhindert, sagte der Chef der Polizei in Wilhelmshaven, Jörg Beensen. Die Frau erlitt demnach unter anderem oberflächliche Stichverletzungen. Sie kam zur Behandlung kurzzeitig in ein Krankenhaus. Der Verdächtige wurde am Sonntag in Untersuchungshaft genommen.