Verletzungen am Bein Streit um Parkplatz am Schrebergarten: 20-Jähriger fährt Rentner mit Auto an

In Dessau ist ein Streit um einen Parkplatz an einer Kleingartenanlage eskaliert. Als sich ein 69 Jahre alter Mann über das geparkte Auto eines 20-Jährigen beschwerte, fuhr dieser seinen Gegenüber mit dem Pkw an.