74-jährige Seniorin aus Eisleben vermisst: Wer hat Helgard Elisabeth R. gesehen? (Foto im Text)

Eisleben. – Seit dem 23. Februar 2026 wird die 74-jährige Helgard Elisabeth R. aus Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) vermisst, teilt die Polizei mit. Die Frau sei an diesem Tag um 16.30 Uhr mit Familienangehörigen auf dem Marktplatz in Halle verabredet gewesen. Dort kam sie jedoch nicht an.

Wann die Seniorin ihre Wohnung in der Eisleber Diesterwegstraße verließ, ist derzeit noch unklar. Das Auto der Vermissten stehe unverändert in Eisleben, so die Polizei. Die Frau habe mit dem Zug nach Halle fahren wollen.

Seniorin aus Eisleben vermisst: Polizei sucht mit Hubschrauber und Drohne nach ihr

Derzeit, so die Polizei weiter, werde in Eisleben umfangreich mit Suchhunden, einem Polizeihubschrauber sowie mit einer Drohne nach der Frau gesucht.

Auf der Suche nach Helgard Elisabeth R. bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer hat die Seniorin seit dem 23. Februar gesehen? Wer kann Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben?

Die Seniorin ist zirka 1,67 Meter groß, von schlanker Gestalt und hat kurze graue Haare. Sie soll einen orangefarbenen Anorak getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei Mansfeld-Südharz unter der Telefonnummer 03475/670293 entgegen.