Amsdorf. - Am Mittwoch (17. September 2025) ist es gegen 05.00 Uhr zu einem Arbeitsunfall in einer Industrieanlage in Amsdorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) gekommen. Nach MZ-Informationen handelt es sich dabei um das Romonta-Werk. Wie die Polizei mitteilte, ist es bei Arbeiten in der Industrieanlage zum Austritt von Chemikalien gekommen. Ein Arbeiter habe dadurch zunächst das Bewusstsein verloren und sei anschließend verstorben.

Zwei weitere Mitarbeiter und zwei Sanitäter verletzt

Bei dem Unfall seien außerdem zwei weitere Mitarbeiter sowie zwei Sanitäter verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die Sanitäter ihre Verletzungen im Rahmen der Erstversorgung der Mitarbeiter zugezogen haben. Über den Schweregrad der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe jedoch nicht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Polizei und das Landesamt für Verbraucherschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.

Romonta weltweit größter Hersteller von Montanwachs

Bei Romonta handelt es sich nach eigenen Angaben um den weltweit größten Hersteller von Montanwachs. Dieses wird als Grundstoff für Schuhcreme und Bohnerwachs gebraucht. In dem Werk in Amsdorf wird hochwertiges Rohmontanwachs aus bitumenreicher Braunkohle herausgelöst.