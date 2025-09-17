Das Landgericht Magdeburg hat überraschend die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg dem Generalbundesanwalt zur Prüfung übegeben. Der muss nun entscheiden ob er das Verfahren an sich zieht.

War es doch Terror? Landgericht legt Akten dem Generalbundesanwalt vor

Sechs Menschen starben beim Anschlag von Taleb A. auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Magdeburg - Die 1. Große Strafkammer des Landgerichtes Magdeburg hat die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg dem Generalbundesanwalt zur Prüfung übergeben. Sollte er der Fall annehmen, wird Taleb A. vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes Naumburg angeklagt. Doch welche Auswirkungen hat das?