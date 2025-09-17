weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >

  3. Anschlag auf den Weihnachtsmarkt: War es doch Terror? Landgericht legt Akten dem Generalbundesanwalt vor

EIL:
War es doch Terror? Landgericht legt Akten dem Generalbundesanwalt vor
War es doch Terror? Landgericht legt Akten dem Generalbundesanwalt vor

Anschlag auf den Weihnachtsmarkt War es doch Terror? Landgericht legt Akten dem Generalbundesanwalt vor

Das Landgericht Magdeburg hat überraschend die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg dem Generalbundesanwalt zur Prüfung übegeben. Der muss nun entscheiden ob er das Verfahren an sich zieht.

Von Matthias Fricke Aktualisiert: 17.09.2025, 11:51
Sechs Menschen starben beim Anschlag von Taleb A. auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.
Sechs Menschen starben beim Anschlag von Taleb A. auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Foto: Heiko Rebsch/dpa

Magdeburg - Die 1. Große Strafkammer des Landgerichtes Magdeburg hat die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg dem Generalbundesanwalt zur Prüfung übergeben. Sollte er der Fall annehmen, wird Taleb A. vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes Naumburg angeklagt. Doch welche Auswirkungen hat das?