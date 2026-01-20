Eine Seniorin ist in der Innenstadt von Halle überfallen und ausgeraubt worden. Dabei wurde die 84-Jährige verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Halle (Saale). – Erneut hat es in der Innenstadt von Halle einen Überfall auf eine Seniorin gegeben. Eine 84-Jährige ist am Montag gegen 15.50 Uhr von einem Unbekannten in der Augustastraße/Martinstraße überfallen und ausgeraubt worden, teilt die Polizei mit.

Der unbekannte Täter habe sich den Angaben zufolge der Seniorin genähert und ihr die Handtasche mit Gewalt entrissen. Dabei sei die 84-Jährige verletzt worden und habe stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.

Der Täter sei nach dem Überfall in Richtung Dorotheenstaße geflüchtet.

Erst am Sonntag war eine 88-Jährige in der nahegelegenen Voßstraße überfallen worden.

So wird der Täter beschrieben:

circa 20 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

dunkle Hautfarbe

dunkle Haare

dunkle Jacke

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.