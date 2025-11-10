In Leuna ist am Montag eine Straßenbahn mit einem Pkw kollidiert. Der Autofahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Straßenbahn kracht in Leuna in Auto! Pkw-Fahrer muss verletzt ins Krankenhaus

Nach einem Unfall mit einer Straßenbahn in Leuna ist ein Autofahrer im Krankenhaus.

Leuna. – In Leuna (Saalekreis) ist am Montagmorgen eine Straßenbahn mit einem Auto kollidiert, wie die Polizei meldet.

Ersten Erkenntnissen nach überquerte das Auto die Kreuzung Merseburger Straße und Rosenstraße in Richtung Rathausstraße.

Straßenbahn-Unfall in Merseburg: Autofahrer im Krankenhaus

Aus unbekannten Gründen kam es gegen 10.48 Uhr zur Kollision zwischen der Straßenbahn der Linie 5 und dem Pkw, so die Polizei weiter.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nach Angaben der Beamten leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Auto sei abgeschleppt worden, die Straßenbahn habe weiterfahren können.