In Dessau hat ein Auto eine 87-jährige Seniorin angefahren. Die Frau war mit ihrem E-Bike unterwegs und wurde schwer verletzt.

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist eine E-Bike-Fahrerin in Dessau schwer verletzt worden.

Dessau-Roßlau. - In der Wolfgangstraße in Dessau ist am Mittwochmittag eine 87-jährige E-Bike-Fahrerin von einem Pkw erfasst worden, teilt die Polizei mit.

Der Pkw habe von der Hans-Heinen-Straße nach rechts in die Wolfgangstraße abbiegen wollen, so die Polizei. Dabei erfasste er die Frau, die auf dem Radweg unterwegs war.

Durch den Aufprall sei die Seniorin gestürzt und habe sich dabei schwer verletzt, so die ersten Informationen zu dem Unfall. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.