Senior kracht in Köthen beim Einparken mit voller Wucht gegen Laternenmast - Zwei Verletzte

Köthen. - Zwei Personen sind am Donnerstagmittag beim Einparken auf dem Köthener Marktplatz verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach sei ein 79-Jähriger mit seinem Pkw derart stark frontal gegen einen Laternenmast gefahren, dass die Airbags auslösten. Dabei sind er sowie seine Beifahrerin leicht verletzt worden, so die Polizei weiter.

Das Auto war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Der Schaden am Laternenmast beläuft sich Angaben zufolge auf 4.000 Euro.