Durch einen Unfall ist es Montagnachmittag an der Kreuzung von Zollrain und Richard-Paulick-Straße in Halle zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Eine Autofahrerin wurde bei dem Crash schwer verletzt.

Zwei Autos stoßen an Kreuzung in Halle zusammen - drei Menschen verletzt

Halle (Saale). - Am Montagnachmittag hat sich an der Kreuzung von Zollrain und Richard-Paulick-Straße in Halle ein Unfall mit zwei Pkw ereignet. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach sind die zwei Autos miteinander kollidiert, nachdem einer der Fahrer die Vorfahrt des anderen Wagens missachtet hatte. Bei dem Crash wurden zwei Personen leicht sowie eine weitere schwer verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall und die Bergung der Autos kam es an der Stelle zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.