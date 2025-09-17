Am frühen Mittwochmorgen kam es zwischen Radis und Kemberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger war aus einer Kurve auf der B100 gerutscht und in einen Baum geknallt.

Mercedes fliegt auf B100 aus Kurve: Mann schwer verletzt - 30.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall zwischen Radis und Kemberg wurde ein 19-Jähriger schwer verletzt. Symbolbild:

Radis/Kemberg. - In der Nacht zu Mittwoch ist es kurz nach 0 Uhr auf der B100 zwischen Radis und Kemberg (Landkreis Wittenberg) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes-Benz in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Dabei habe das Fahrzeug zunächst eine Hilfskonstruktion an einem frisch gepflanzten Baum gestreift. Anschließend habe der Wagen die gesamte Fahrbahn überquert und sei am linken Fahrbahnrand frontal mit einem Ahornbaum zusammengestoßen.

Mann muss nach Unfall auf B100 mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht werden

Der 19-jährige Fahrer sei dabei schwer verletzt und im Wrack eingeklemmt worden. Nach seiner Befreiung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen, heißt es.

Der Pkw habe durch den Aufprall einen Totalschaden erlitten und musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.