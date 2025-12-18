Wegen eines Unfalls ist die A38 zwischen Eisleben und Querfurt derzeit voll gesperrt. Der Verkehr staut sich in Richtung Halle.

Stau auf der A38! Rübenlaster kippt zwischen Eisleben und Querfurt um

Auf der A38 hat es einen Unfall mit einem mit Rüben beladenen Lkw gegeben.

Eisleben. - Am Donnerstagmorgen hat es auf der A38 zwischen Eisleben und Querfurt einen Unfall gegeben, teilt die Polizei mit. Laut den Angaben ist ein mit Rüben beladener Lkw umgestürzt und hat dabei seine Ladung verloren.

Derzeit sei die Autobahn in Richtung Halle für die Unfallaufnahme voll gesperrt, so die Polizei. Auch liege Ladungsgut auf der Gegenfahrbahn in Richtung Göttingen.

Der Verkehr staut sich auf der A38. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Es bestehe Staugefahr. Der Verkehr, so die Polizei weiter, werde von der A38 abgeleitet. Die Polizei bittet darum, eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist derzeit noch unklar.