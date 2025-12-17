Heute wird der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. fortgesetzt. Dabei sollen unter anderem ehemalige Kollegen des Angeklagten als Zeugen aussagen. Wir berichten im Liveticker aus dem Gericht.

Beim Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. werden am 13. Verhandlungstag weitere Zeugen aussagen.

Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wird am heute um 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 13. Verhandlungstag sollen unter anderem der ärztliche Leiter des Maßregelvollzuges Bernburg und ein weiterer Ex-Kollege von Taleb A. gehört werden. Bereits am 7. Verhandlungstag reagierte der Angeklagte mit einem Wutausbruch, als er mit den Aussagen seiner Kollegen konfrontiert wurde.



Wir berichten im Liveticker von aktuellen Aussagen und Reaktionen direkt aus dem Gerichtssaal.



13. Verhandlungstag im Überblick

- Ärztlicher Leiter des Maßregelvollzuges Bernburg sagt aus

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage