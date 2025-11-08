Beim Überqueren des Südstadtrings in Halle ist ein zwölfjähriges Kind von einem Auto angefahren worden. Der Junge kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Schwer verletzt! Kind am Südstadtring in Halle von Auto angefahren

Halle (Saale). – Ein zwölfjähriges Kind ist am Freitag in Halle von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden, so die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Autofahrerin den Jungen übersehen, als sie am Freitagmittag an haltenden Schulbussen mit eingeschaltetem Warnblinklicht vorbeifuhr.

Ihr Wagen kollidierte den Angaben zufolge mit dem 12-Jährigen, der in diesem Moment den Ring Höhe S-Bahnhof Südstadt überquerte. Der Junge kam ins Krankenhaus.