In der Nacht zu Mittwoch sind bei Wasserleben im Landkreis Harz 250 Strohballen in Vollbrand geraten. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Wasserleben. - In der Nacht zu Mittwoch sind in der Nähe von Wasserleben im Landkreis Harz 250 Strohballen an einem Landwirtschaftsweg abgebrannt. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge wurden Polizei und Feuerwehr gegen 1 Uhr gerufen. "Die Ballen brannten unter Aufsicht der Feuerwehrkameraden kontrolliert ab", hieß es. Neben den 250 Strohballen seine 20 weitere Ballen beschädigt worden.

250 Strohballen sind bei Wasserleben im Landkreis Harz abgebrannt. Foto: Polizei

Angaben zur Brandursache kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Der Schaden wird auf rund 13.500 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03941/674293 zu melden.