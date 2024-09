Polizei ermittelt nach Einsatz in Wasserleben Brand im Nordharz vernichtet 250 Strohballen: Treibt Feuerteufel sein Unwesen?

Ein Großfeuer hat am Mittwochmorgen die Feuerwehr im Nordharz in Atem gehalten. In Wasserleben brannten 250 Strohballen nieder. Die Brandschützer hatten kaum eine Chance.