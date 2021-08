40.000 Euro Schaden: Bus wird im Harz gegen Felswand abgedrängt - Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Der Schaden an dem Bus beträgt 40.000 Euro.

Quedlinburg (vs) - Am 6. August ereignete sich gegen 18.10 Uhr ein Unfall auf der L234 nahe Harzgerode. Ein 70-Jähriger aus Quedlinburg befuhr mit einem Bus die Landstraße von Silberhütte in Richtung Alexisbad. Dem Busfahrer kamen zwei Kleintransporter entgegen, welche sich gegenseitig überholten. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der Fahrer den Bus nach rechts gegen die Steinwand.

Dabei wurde der Bus stark beschädigt, entstandener Sachschaden circa 40.000 Euro. Die beiden Kleintransporter setzten ihre Fahrt ohne Anzuhalten fort.

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Kleintransportern erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.