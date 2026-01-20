Betrüger haben unter dem Vorwand, die Dachrinne reparieren zu wollen, eine Seniorin in Wernigerode um einen vierstelligen Betrag gebracht.

Mehr als 6.000 Euro in Wernigerode futsch! Falsche Handwerker betrügen Seniorin

Vermeintliche Handwerker haben eine Seniorin in Wernigerode um viel Geld gebracht.

Wernigerode. – Eine 74-jährige Frau ist am Montag in der Hinterstraße in Wernigerode von zwei vermeintlichen Handwerkern um einen mittleren vierstelligen Betrag betrogen worden, teilt die Polizei mit.

Demnach hatten die zwei tatverdächtigen Männer die Seniorin auf eine beschädigte Dachrinne an ihrem Haus hingewiesen und angeboten, diese zu reparieren.

Um Material beschaffen zu können, habe sie den beiden Männern 6.400 Euro übergeben. Mit diesem Geld seien die Tatverdächtigen dann verschwunden – ohne die Reparatur auszuführen.

Betrug in Wernigerode: So werden die vermeintlichen Handwerker beschrieben

Tatverdächtiger 1

spricht hochdeutsch

circa 1,80 Meter groß

athletisch

circa 45 bis 50 Jahre alt

mittelblonde, kurze Haare

gepflegtes Äußeres

graue Stoffhose und brauner Parka

Tatverdächtiger 2

circa 1,70 Meter groß

schlank

dunkle, kurze Haare

schwarze, knöchelhohe Arbeitsschuhe

grau-bunt gemusterte Wollkniestrümpfe über der Hose

Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.