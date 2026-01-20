Dachrinne nicht repariert Mehr als 6.000 Euro in Wernigerode futsch! Falsche Handwerker betrügen Seniorin
Betrüger haben unter dem Vorwand, die Dachrinne reparieren zu wollen, eine Seniorin in Wernigerode um einen vierstelligen Betrag gebracht.
Wernigerode. – Eine 74-jährige Frau ist am Montag in der Hinterstraße in Wernigerode von zwei vermeintlichen Handwerkern um einen mittleren vierstelligen Betrag betrogen worden, teilt die Polizei mit.
Demnach hatten die zwei tatverdächtigen Männer die Seniorin auf eine beschädigte Dachrinne an ihrem Haus hingewiesen und angeboten, diese zu reparieren.
Um Material beschaffen zu können, habe sie den beiden Männern 6.400 Euro übergeben. Mit diesem Geld seien die Tatverdächtigen dann verschwunden – ohne die Reparatur auszuführen.
Betrug in Wernigerode: So werden die vermeintlichen Handwerker beschrieben
Tatverdächtiger 1
- spricht hochdeutsch
- circa 1,80 Meter groß
- athletisch
- circa 45 bis 50 Jahre alt
- mittelblonde, kurze Haare
- gepflegtes Äußeres
- graue Stoffhose und brauner Parka
Tatverdächtiger 2
- circa 1,70 Meter groß
- schlank
- dunkle, kurze Haare
- schwarze, knöchelhohe Arbeitsschuhe
- grau-bunt gemusterte Wollkniestrümpfe über der Hose
Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.