Brand auf Campingplatz sorgt für Aufregung im Wernigeröder Mühlental

Einen Brand auf der Camping- und Hotelanlage „Alte Waldmühle“ in Wernigerode hat die Feuerwehr gelöscht. Doch für die Besitzer hat das Feuer ernste Konsequenzen.

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Mittwochabend zu einem Brand in einem Hotel im Wernigeröder Mühlental.

Wernigerode - Alarm im Wernigeröder Mühlental am Mittwochabend (11. August): Die hauptberufliche Wachbereitschaft, die Freiwillige Feuerwehr Wernigerode und die Löschgruppe Reddeber rücken mit 28 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen zum Hotel und Campingplatz „Alte Waldmühle“ aus. Polizei und zwei Rettungswagen sind ebenfalls vor Ort.

Gegen 18.35 Uhr war ein Mittelbrand in dem Objekt gemeldet worden, berichtet Stadtwehrleiter Marco Söchting. Das Feuer sei in einem separaten Technikraum mit Elektro- und Gasanschlüssen ausgebrochen, der Besitzer sei nach einem eigenhändigen Löschversuch ins Krankenhaus gebracht worden. „Bei unserer Ankunft war das Hotel vorbildlich geräumt“, so Söchting.

Strom- und Gasversorgung unterbrochen

Nachdem die Stadtwerke Wernigerode Strom und Gas abgedreht hatten, seien die Löscharbeiten schnell vonstatten gegangen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz startete mit Pulverlöschern den Innenangriff im stark verrauchten Zimmer. Danach wurden der Technikraum und der Rest des Hotels auf schädliche Gase überprüft und wieder freigegeben. „Zum Glück sind die übrigen Räume nicht betroffen“, erläutert der Stadtwehrleiter. Der Einsatz habe bis nach 20 Uhr gedauert. Nur Strom und Gas fehlten vorerst.

Das gleicht für die Betreiber einer Katastrophe. „Erst sieben Monate Schließung wegen Corona, und jetzt das – mitten in der Hauptsaison, wenn wir ausgebucht sind“, sagte die Besitzerin.