Das Wandbild am Vereinsheim der Rübeländer Höhlenforschergruppe war sichtlich in die Jahre gekommen. Deshalb erhielt es von der Harzmalerin Angela Peters und Helfern einen frischen Anstrich.

Aufgehübscht: Harzmalerin verwandelt Höhlenforscher-Domizil in Rübeland wieder in ein Kunstwerk

Harzmalerin Angela Peters und Erika von der Höhlenforschergruppe Rübeland erneuerten das Wandbild am Vereinssitz in Rübeland.

Rübeland. - Verblasste Farben, kleine Risse, Flecken: Das Wandbild an der Hausfassade der Höhlenforschergruppe in Rübeland präsentierte sich in keinem guten Zustand mehr. Deshalb wurde das Motiv von Harzmalerin Angela Peters und Mitgliedern der Höhlenforschergruppe aufgefrischt, um es in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.