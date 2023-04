Wernigerode (vs) l In der Straße Unterm Wulfhorn geriet in der Nacht vom Samstag zum Sonntag (16. April) aus bislang unbekannten Gründen ein Motorroller in Brand. Beamte des Revierkommissariats Wernigerode eilten gegen 1.20 Uhr unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten zum Ort des Geschehens. Wie ein Sprecher des Harzer Reviers informierte, versuchten sie, bis zum Eintreffen der Feuerwehr den an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses lehnenden brennenden Motorroller mit einem Feuerlöscher zu löschen. Dennoch griff das Feuer auf die Hauswand über, so der Polizeisprecher weiter.

