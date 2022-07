Einsatzserie für Wehren in Abbenrode, Stapelburg und Wasserleben

Drei Einsätze binnen eines Tages – die Feuerwehren in Abbenrode, Stapelburg und Wasserleben hatten viel zu tun.

Großer Aufwand für letztlich wenig Arbeit: Die Feuerwehren beim Einsatz in Stapelburg.

Abbenrode/Stapelburg/Wasserleben - Glück im Unglück hatten die Betroffenen zweier Brände in den Nordharz-Ortsteilen Stapelburg und Wasserleben. Auf ihren Grundstücken hatten sich am Mittwochabend sowie am Donnerstagmorgen Brände entwickelt, die dank glücklicher Umstände vergleichsweise glimpflich ausgingen.