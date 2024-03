Aus bislang ungeklärter Ursache ist Elektroschrott auf einem Firmengelände bei Goslar in Brand geraten. Was die Polizei Anwohnern rät und wie sich das Feuer auf den Straßenverkehr auswirkt.

Harlingerode (ue) - Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am frühen Morgen des Karfreitag auf dem Areal einer Firma zwischen Goslar-Oker und Harlingerode im niedersächsischen Teil des Harzes Elektroschrott in Brand geraten. Nach erster Einschätzung der Feuerwehr Goslar hat das Feuer etwa 250 Tonnen Elektroschrott auf einer Fläche von circa 30 mal 50 Metern erfasst, teilt eine Sprecherin der Polizeiinspektion Goslar mit.

Neben Brandbekämpfern der Feuerwehren aus dem fast gesamten Landkreis Goslar sind auch das Technische Hilfswerk (THW) Clausthal-Zellerfeld und das DRK im Einsatz. Um den Schadstoffgehalt in der Luft zu messen, wurden Messwagen der Feuerwehren aus Halberstadt und der Stadt Oberharz am Brocken angefordert, so ein Sprecher der Einsatzleitstelle in Goslar.

Die Löscharbeiten dauern an. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt es aktuell nicht, Straßensperrungen mussten bislang nicht veranlasst werden, heißt es aus der PI Goslar. Auch der öffentliche Nachverkehr kann nach regulärem Fahrplan laufen.

Bürgertelefon der Gemeinde Nordharz geschaltet

Aufgrund starker Rauchentwicklung und austretender giftiger Brandgase werden Anwohner gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine entsprechende Warnung hat die Einsatzleitstelle des Landkreises Harz über die Nina-Warnapp gegen 8.25 Uhr auch für die Einheitsgemeinden Nordharz und Osterwieck herausgegeben.

Auch die Gemeinde Nordsharz riet, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Einwohner, die in diesem Zusammenhang Fragen haben, können sich an Mitarbeiter unter der Telefonnummer des Bürgertelefons 039451/6000 wenden.