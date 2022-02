Erwischt: 46-Jährige ohne Fahrerlaubnis in Wernigerode unterwegs

Am Freitagabend endete schnell die Autofahrt für eine 46-jährige Frau nach einer Polizeikontrolle in Wernigerode.

Wernigerode (vs) - Am Freitag, den 25. Februar 2022, befuhr eine 46-Jährige mit einem Pkw VW gegen 23.15 Uhr den Dornbergsweg in Wernigerode, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus bestand für das Fahrzeug kein gültiger Pflichtversicherungsschutz. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen die Frau ein.