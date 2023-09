Massenhaft sind Fische in Darlingerode im Harz verendet. Dort wurde Desinfektionsmittel in einen Bach eingeleitet. Die Tiere hatten keine Chance.

Fischsterben im Harz: Desinfektionsmittel in Darlingerode in Bach geleitet

Massenhaft Fische sind in einem Teich in Darlingerode im Harz verendet. Sie wurden mit Desinfektionsmittel vergiftet. Symbolbild:

Darlingerode (vs) - Am Montagnachmittag sind in Darlingerode im Harz zahlreiche Fische vergiftet worden und an den Folgen gestorben. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Fischsterben im Harz: Fische mit Desinfektionsmittel in Bach vergiftet

Demnach sollen auf einem Wohngelände mehrere Liter Desinfektionsmittel in einen Regenwasserschacht, der in den angrenzenden Tänntalbach führt, geleitet worden sein. Dieser Bach führt in den Rammelsbach und weiter in die angrenzenden Teiche.

Dabei starben hundert Fische. Eine Unterbrechung der Teichzuführung habe eine weitere Ausbreitung des Desinfektionsmittels verhindert, heißt es.

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet und Spuren gesichert.