Parchau - Nach der Aufregung in der vorigen Woche ist es still geworden am Parchauer See. Am Strand weisen Schilder auf ein Badeverbot hin, aber Baden will wohl ohnehin niemand mehr. In Ufernähe kräuseln sich grüne Algenschlieren, an einigen Stellen ist auch ein schillernder Ölfilm zu sehen.