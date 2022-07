Hitzeerschöpfung: 16 Kinder müssen vom Brocken gerettet werden

Brocken - Eine Wandergruppe ist am späten Mittwochnachmittag (20. Juli) auf dem Brocken in Not geraten: 16 Kinder und Jugendliche hätten auf der Straße zum höchsten Harzgipfel eine Hitzeerschöpfung erlitten, heißt es auf Volksstimme-Anfrage aus der Rettungsleitstelle des Landkreises. Gegen 17.42 Uhr sei zunächst von vier Personen mit Problemen die Rede gewesen, ihre Zahl wuchs rapide an.