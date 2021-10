Kopfverletzung: 76-jährige Radfahrerin kommt von Fahrbahn ab und stürzt gehen Zaun in Stapelburg

Stapelburg (vs) - Am Freitag, den 15. Oktober 2021, verletzte sich eine Radfahrerin infolge eines Sturzes leicht. Nach gegenwärtigen Ermittlungsstand befuhr die 76-Jährige mit ihrem Fahrrad die Wasserstraße in Stapelburg. Infolge des Gefälles der Straße in Verbindung mit der nassen Fahrbahn stürzte die Frau gegen einen Zaun und zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu. Die Radfahrerin wurde zur Beobachtung in das Klinikum Goslar verbracht.