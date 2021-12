Lokalbesitzerin holt sich Geldbörse von Dieb in Heimburg zurück

Zwei Unbekannte haben am Mittwoch (1. Dezember) gegen 15.40 Uhr das Landgasthaus in der Elbingeröder Straße in Heimburg (Ortsteil der Stadt Blankenburg) aufgesucht und die Geldbörse der Wirtin gestohlen. Diese konnte sich die Lokalbesitzerin jedoch zurückholen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Zwei Unbekannte haben am Mittwoch (1. Dezember) gegen 15.40 Uhr das Landgasthaus in der Elbingeröder Straße in Heimburg (Ortsteil der Stadt Blankenburg) betreten und die Geldbörse der Wirtin gestohlen. Diese konnte sie sich jedoch zurückholen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, nahm er nach kurzem Überlegen von der Kaufabsicht Abstand und suchte die Toilette auf. Kurz danach betrat ein weiterer Unbekannter mit der gleichen Absicht, eine Cola zu kaufen, das Lokal, welches er kurz darauf ohne Erwerb eines Getränks verließ.

Als die Lokalbesitzerin nach dem ersten „Gast“ schauen wollte, kam ihr dieser aus Richtung des Büros entgegen und verließ das Lokal. Die Frau kontrollierte daraufhin ihre Tasche im Büro und stellte fest, dass die Geldbörse fehlte.

Lokalbesitzerin holt sich Geldbörse zurück

Sie nahm die Verfolgung des Mannes auf, hielt ihn fest und zog ihre Geldbörse aus der Jackentasche des Mannes. Dieser stieß die Frau zurück und flüchtete mit dem zweiten Mann in einem dunklen Audi Avant.

Die beiden Täter werden ungefähr 30 bis 35 Jahre alt und ungefähr 1,70 m bis 1,75 m groß beschrieben. Der eine trug weiße Turnschuhe, eine helle zerrissene Jeans und eine dunkle Jacke der Marke „Lagerfeld“.

Der zweite Täter trug blaue Turnschuhe, eine dunkelblaue Jogginghose, eine dunkle Jacke der Marke „Moncler“ und eine schwarze Mütze. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bitten um Hinweise zu den gesuchten Männern.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.