Noch ist völlig unklar, warum die beiden Männer verunglückt sind: Auf einer Landstraße im Harz haben zwei Biker aus den Niederlanden die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren. Die Folgen sind tragisch.

Allrode. – Zwei Motorradfahrer aus den Niederlanden sind am Freitag bei einem Unfall im Harz auf der L95 ums Leben gekommen, so die Polizei.

Beide verloren am Mittag auf der Landstraße zwischen Allrode und Stiege die Kontrolle über ihre Maschinen, wie die Polizei mitteilte. Sie seien in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen.

Unfall im Harz: Zwei Motorradfahrer sterben

Ein 56-jähriger Biker sei gegen mehrere Bäume geprallt, sein 62 Jahre alter Begleiter sei gegen die Leitplanke gefahren.

Die beiden Männer starben trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle, hieß es von der Polizei. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bisher unklar.