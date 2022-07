Quedlinburg: Caddy stützt drei Meter in die Tiefe

In Quedlinburg hat ein Autofahrer ein Brückengeländer durchbrochen und ist gut drei Meter in die Tiefe gestürzt.

Der Caddy ist rund drei Meter in die Tiefe gestürzt. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

Ein 70 Jahre alter Autofahrer aus Blankenburg hat am Dienstagmittag (21. Dezember) in Quedlinburg ein Brückengeländer durchbrochen und ist mit seinem Wagen rund drei Meter in die Tiefe gestürzt.