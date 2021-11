Radfahrerin gesucht: Blonde Frau flüchtet vom Unfallort in Wernigerode - Sachschaden 200 Euro

Wernigerode (vs) - Am 20. November 2021 befuhr eine 38-jährige Fahrzeugführerin aus Wernigerode mit ihrem silbernen Pkw Seat Leon die Theodor-Fontane-Straße in Richtung Otto-von-Guericke-Straße. An der Kreuzung zur Otto-von-Guericke-Straße hielt die Fahrzeugführerin verkehrsbedingt.

Eine momentan unbekannte Radfahrerin überquerte die Theodor-Fontane-Straße und stieß hierbei gegen den verkehrsbedingt wartenden Pkw Seat Leon. Es entstand Sachschaden am PKW hinten links in Höhe von circa 200 Euro.

Die Radfahrerin entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort ohne Angaben zu ihrer Person zu machen. Die unbekannte Radfahrerin kann wie folgt beschrieben werden:

schlank, sportlich

schulterlange blonde Haare

ca. 35 – 40 Jahre alt

dunkle Bekleidung

Sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.