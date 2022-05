Reisebus kollidiert mit einem Motorradfahrer im Harz - Rettungshubschrauber im Einsatz

Harzgerode/Straßberg (vs) - Im Harz kam es am Sonntag, den 15. Mai 2022 um 13.01 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Reisebus und ein Motorradfahrer. Der Reisebus befuhr die L235 in Richtung Harzgerode. An der Einmündung auf die L234 in Richtung Straßberg wollte der Fahrzeugführer des Reisebusses links abbiegen.

Beim Abbiegen übersah er jedoch einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Der Motorradfahrer erlitt durch den Unfall schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe liegendes Krankenhaus geflogen.