Schon wieder: Diebe stehlen erneut Auto-Fronten in Wernigerode

Erneut haben Diebe Auto-Fronten in Wernigerode gestohlen. Bereits am Wochenende hatte es einen Mitsubishi-Händler getroffen, nun hat ein Hyundai-Autohaus den Schaden.

Wernigerode (vs) - Unbekannte Täter haben schon wieder in Wernigerode zugeschlagen. Nachdem bereits am vergangenen Wochenende bei einem Mitsubishi-Händler Auto-Fronten geklaut wurden, hatten es Kriminelle am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr auf die Fronten von zwei weißen Hyundai Kona bei einem Auto-Händler in der Otto-von-Guericke-Straße abgesehen.

Die Täter entwendeten wieder Kühler, Kühlergrill, Stoßstange und Scheinwerfer. Es entstand ein Schaden von über 10.000 Euro.

Die Polizei sucht auch hier Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.