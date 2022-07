Am Samstag, den 09. Juli 2022, verletzte sich ein 16-Jähriger beim Sturz mit dem Fahrrad schwer.

Wernigerode (vs) - Am 09. Juli 2022 gegen 13:15 Uhr verletzt sich ein 16-Jähriger beim Sturz mit dem Fahrrad schwer. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Jugendliche bei einsetzenden Regen die Straße Teichdamm. Infolge des Regens rutscht der Junge auf dem nassen Kopfsteinpflaster weg und stürzt. Aufgrund von Rücken- und Beinschmerzen wurde der 16-Jährige durch den Rettungsdienst in das Klinikum nach Halberstadt verbracht.