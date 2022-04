Verkehrsunfall auf der A36 bei Wernigerode: 26-Jähriger schwer verletzt

Eine 20-jährige Autofahrerin hat beim Überholen auf der A36 in Richtung Bernburg einen 26-jährigen Autofahrer übersehen. Dieser versuchte eine Kollision zu vermeiden. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich.

Wernigerode (vs) - Eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Wernigerode ist am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr mit ihrem VW die A 36 in Richtung Bernburg gefahren.

Wie aus der Mitteilung der Polizeiinspektion Magdeburg hervorgeht, wollte sie auf Höhe der Ortslage Wernigerode ein vor ihr fahrendes Fahrzeug überholen und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah sie den dort befindlichen 26-jährigen Fahrzeugführer aus Wolfenbüttel mit seinem Toyota.

Um eine Kollision zu vermeiden versuchte der junge Mann dem Fahrzeug der jungen Frau auszuweichen. Der Toyota geriet dabei ins Schleudern, überschlug sich und kam auf der Beifahrerseite entgegen der Fahrtrichtung im Straßengraben zum Liegen. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht.

Die junge Frau erlitt ein Schock. Der Pkw Toyota wurde stark beschädigt und durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen geborgen. Für die Zeit der Rettung, Bergung und Verkehrsunfallaufnahme musste die A 36 in Fahrtrichtung Bernburg für ungefähr Stunde gesperrt werden.