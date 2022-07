Harz: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und landet im Straßengraben

Am 14. Juli2022 verletzte sich in Richtung Stiege ein 71-jähriger Motorradfahrer infolge eines Verkehrsunfalls leicht.

Stiege (vs) - Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Biker mit einem Motorrad BMW die Landesstraße 95 aus Richtung Allrode kommend in Richtung Stiege. Gegen 14:35 Uhr kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Dabei verletzte sich der 71-Jährige leicht, sodass er durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht wurde. Am Motorrad entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.