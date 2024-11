Am Freitag ist in Wernigerode der Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Wie die Polizei nun mitteilte, wurde in einem der Stände ein Feuer gelegt.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Wernigerode ist ein Stand in Brand gesetzt worden.

Wernigerode. - Kurz vor dem Start des Weihnachtsmarktes in Wernigerode im Landkreis Harz haben am Freitag unbekannte Täter versucht, einen Stand auf dem Markt anzuzünden.

Ersten Ermittlungen zufolge benutzten die Täter bei der Attacke in der Nacht zu Donnerstag Brandbeschleuniger, der im Bereich des Sockels angezündet wurde. Der Stand wurde laut Polizei dabei glücklicherweise nur leicht beschädigt.

Ein Sprecher teilte mit, dass die Polizei auf dem Markt verstärkt im Einsatz sein will, um für Sicherheit zu sorgen. Der Weihnachtsmarkt in Wernigerode bleibt wie die Märkte in Bernburg und Magdeburg am Totensonntag geschlossen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnumer 0391/674293 entgegen.