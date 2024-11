Diesen Freitag startet in Wernigerode der Weihnachtsmarkt. Wie die Polizei nun mitteilte, wurde in einem der Stände ein Feuer gelegt.

Wernigerode - Kurz vor Start des Weihnachtsmarktes in Wernigerode (Landkreis Harz) haben unbekannte Täter versucht, einen Stand auf dem Markt anzuzünden. Ersten Ermittlungen zufolge benutzten die Täter bei der Attacke in der Nacht zu Donnerstag Brandbeschleuniger, der im Bereich des Sockels angezündet wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Stand wurde demnach glücklicherweise nur leicht beschädigt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat. Ein Sprecher teilte mit, dass die Behörde auf dem Markt verstärkt im Einsatz sein will, um für Sicherheit zu sorgen. Der Weihnachtsmarkt eröffnet diesen Freitag. Wie die Märkte in Bernburg und Magdeburg bleibt auch der Markt in Wernigerode am Totensonntag geschlossen.